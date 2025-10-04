bébé bouquine Bibliothèque du 1er Arrondissement Lyon

bébé bouquine Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque du 1er Arrondissement Rhône

De 0 à 3 ans

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T10:50

Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à un moment de détente autour d’histoires et de comptines pour rêver et s’émerveiller.

Bibliothèque du 1er Arrondissement 7 Rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes La bibliothèque du 1er est située au 1er étage de la Condition des soies, au cœur des pentes de la Croix-Rousse faisant partie du territoire classé au patrimoine Mondial par l'Unesco en 1998.

Cet édifice construit entre 1804 et 1814, servait autrefois à évaluer l’humidité contenue dans les soies qui transitaient entre marchands et négociants, ainsi que la qualité des façonnés ouvrés par les tisseurs.

Il est inscrit aux monuments historiques et accueille aujourd’hui la bibliothèque, un centre social et des associations.

