Bébé Bouquine, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Bébé Bouquine Samedi 14 février, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dans le cadre du Mois des petits.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35
