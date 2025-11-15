Bébé bouquine Médiathèque de Brioude Brioude

Bébé bouquine

Médiathèque de Brioude 2 place Lafayette Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Espace dédié aux tous petits, accès libre. Des livres à toucher, croquer, regarder… et lire ! sont à disposition des enfants.

Médiathèque de Brioude 2 place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr

English :

Dedicated area for toddlers, free access. Books for children to touch, crunch, look at… and read!

German :

Ein Bereich, der den Allerkleinsten gewidmet ist, freier Zugang. Bücher zum Anfassen, Anbeißen, Anschauen … und Lesen! stehen den Kindern hier zur Verfügung.

Italiano :

Un’area dedicata ai più piccoli, ad accesso libero. Libri da toccare, masticare, guardare… e leggere!

Espanol :

Un espacio dedicado a los más pequeños, de acceso gratuito. Libros para que los niños toquen, mastiquen, miren… ¡y lean!

