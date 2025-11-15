Bébé bouquine Médiathèque de Brioude Brioude
Bébé bouquine
Médiathèque de Brioude 2 place Lafayette Brioude Haute-Loire
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Espace dédié aux tous petits, accès libre. Des livres à toucher, croquer, regarder… et lire ! sont à disposition des enfants.
+33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr
English :
Dedicated area for toddlers, free access. Books for children to touch, crunch, look at… and read!
German :
Ein Bereich, der den Allerkleinsten gewidmet ist, freier Zugang. Bücher zum Anfassen, Anbeißen, Anschauen … und Lesen! stehen den Kindern hier zur Verfügung.
Italiano :
Un’area dedicata ai più piccoli, ad accesso libero. Libri da toccare, masticare, guardare… e leggere!
Espanol :
Un espacio dedicado a los más pequeños, de acceso gratuito. Libros para que los niños toquen, mastiquen, miren… ¡y lean!
L’événement Bébé bouquine Brioude a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne