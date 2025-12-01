Bébé bouquine Coucy-le-Château-Auffrique

Bébé bouquine

2 Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Gratuit

Début : 2025-12-16 09:30:00

2025-12-16

Bébé Bouquine à la bibliothèque de Coucy Spécial Noël

Le Mardi 16 décembre à 9h30

Un moment plein de découvertes pour éveiller les sens des plus jeunes à travers des histoires, des chansons, un raconte tapis et des comptines

Cet atelier est ouvert aux petits et tout-petits, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou nounous. Un instant de douceur et d’éveil à ne pas manquer !

Informations au 06 11 52 45 80 0 .

2 Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 52 45 80 bibliotheque.coucy@gmail.com

