Bébé bouquine Coucy-le-Château-Auffrique
Bébé bouquine Coucy-le-Château-Auffrique mardi 16 décembre 2025.
Bébé bouquine
2 Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 09:30:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Bébé Bouquine à la bibliothèque de Coucy Spécial Noël
Le Mardi 16 décembre à 9h30
Un moment plein de découvertes pour éveiller les sens des plus jeunes à travers des histoires, des chansons, un raconte tapis et des comptines
Cet atelier est ouvert aux petits et tout-petits, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou nounous. Un instant de douceur et d’éveil à ne pas manquer !
Gratuit
Informations au 06 11 52 45 80 0 .
2 Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 52 45 80 bibliotheque.coucy@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébé bouquine Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2025-08-24 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard