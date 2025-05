Bébé Bouquine en famille au Festival Tapage – rue du lycée Semur-en-Auxois, 17 mai 2025 11:00, Semur-en-Auxois.

Dans le cadre du festival Tapage ! à Semur-en-Auxois

Du 16 au 18 mai 2025, l’association B21 et la librairie L’Écritoire vous invitent à la seconde édition de Tapage !, le festival du livre jeunesse qui fait vivre le livre sous toutes ses formes.

Bébé Bouquine une séance de lecture toute douce pour les tout-petits

Au Bahut, rue du Lycée Semur-en-Auxois

Pour les enfants de 0 à 4 ans

À cette occasion, la médiathèque sort de ses murs et se délocalise au cœur du festival pour une séance de lecture inédite, spécialement pensée pour les bébés et leurs parents. Un moment tendre et convivial à ne pas manquer !

Rejoignez-nous pour éveiller les oreilles curieuses et partager ensemble le plaisir des premières histoires ! .

