Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel samedi 27 septembre 2025.

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 11:00:00

2025-09-27

Des histoires pour bébé !

Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts en famille, bébé va adorer !

Tout-petits (0-3 ans) .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

