Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Bébé Bouquine

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 11:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Des histoires pour bébé !

Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts en famille ou avec nounou, bébé va adorer !

Découvrez les 6 livres sélectionnés pour le prix littéraire des Côtes d’Armor et votez pour le préféré de bébé jusqu’au 30 avril.

Tout-petits (0-3 ans) .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébé Bouquine Fréhel a été mis à jour le 2026-01-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme