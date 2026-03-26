Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Bébé Bouquine

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:30:00

fin : 2026-04-02 10:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Des histoires pour bébé !

Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts en famille ou avec nounou, bébé va adorer !

Tout-petits (0-3 ans) .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Bébé Bouquine Fréhel a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme