Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel jeudi 2 avril 2026.
Bébé Bouquine
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 09:30:00
fin : 2026-04-02 10:30:00
Date(s) :
2026-04-02
Des histoires pour bébé !
Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts en famille ou avec nounou, bébé va adorer !
Tout-petits (0-3 ans) .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Bébé Bouquine Fréhel a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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