Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel samedi 27 juin 2026.
Fréhel
Bébé Bouquine
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 11:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Des histoires pour bébé !
Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts en famille ou avec nounou, bébé va adorer !
Tout-petits (0-3 ans) .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Bébé Bouquine Fréhel a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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