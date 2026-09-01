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AGENDA · Fréhel

Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel

jeudi 24 septembre 2026 · Rue de la Grande Abbaye · Fréhel

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Rue de la Grande Abbaye
Adresse
Bibliothèque
Ville
22240 Fréhel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Fréhel

Bébé Bouquine

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:30:00
fin : 2026-09-24 10:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Des histoires pour bébé !
Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts : en famille, bébé va adorer !
Tout-petits (0-3 ans)
Entrée libre   .

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12 

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English :

L’événement Bébé Bouquine Fréhel a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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