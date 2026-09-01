Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Informations pratiques

Fréhel

Bébé Bouquine

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 09:30:00

fin : 2026-09-24 10:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Des histoires pour bébé !

Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts : en famille, bébé va adorer !

Tout-petits (0-3 ans)

Entrée libre .

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébé Bouquine Fréhel a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme