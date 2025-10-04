Bébé bouquine : Histoires et comptines pour les moins de 3 ans Médiathèque Lucien Herr Saint-Jacques-de-la-Lande

Bébé bouquine : Histoires et comptines pour les moins de 3 ans Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Lucien Herr Ille-et-Vilaine

Nombre de places : 12 enfants et 12 parents

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Il n’y a pas d’âge pour commencer à lire des histoires aux bébés. Venez tenter l’expérience et découvrir tout un pan de la littérature enfantine riche en création. Partagez moult aventures qui raviront les plus jeunes, mais aussi l’enfant qui sommeille en chacun de nous.

Médiathèque Lucien Herr 18 Cours Camille Claudel 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 La Morinais Ille-et-Vilaine Bretagne 0299311808 https://www.mediatheque-lucien-herr.fr/

