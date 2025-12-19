Bébé bouquine, Médiathèque Lambesc
Bébé bouquine, Médiathèque Lambesc vendredi 13 février 2026.
Bébé bouquine
Vendredi 13 février 2026 de 10h à 11h. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Des images à contempler, des histoires à écouter, des comptines à fredonner… la Médiathèque propose un moment de lecture pour les tout-petits accompagnés de leurs parents, grands-parents, nounou.Enfants
Un vendredi matin par mois, les bibliothécaires piochent dans les rayons de l’espace petite enfance pour faire découvrir le monde du livre aux tout-petits.
Public de 0 à 3 ans
Tarif gratuit, sur inscription
Rens. et réservation 04 42 17 00 63 .
Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63
English :
Pictures to contemplate, stories to listen to, nursery rhymes to hum… the Médiathèque offers a moment of reading for toddlers accompanied by their parents, grandparents or nanny.
