Bébé bouquine Le loup Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé

Anna accueille les enfants pour un moment de lecture et de comptine autour du tapis lecture Le Loup .

Magnifique objet de la Bibliothèque du Finistère, conçu pour raconter 4 albums de Mario Ramos publiés à l’École des Loisirs Loup, loup y es-tu ? C’est moi le plus fort, C’est moi le plus beau, C’est moi le plus malin.

Gratuit Pour les enfants de 0 à 3 ans 2 séances sur inscription à 10h et à 11h .

