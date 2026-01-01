Bébé bouquine Le loup Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Bébé bouquine Le loup Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé jeudi 22 janvier 2026.
Gratuit
Anna accueille les enfants pour un moment de lecture et de comptine autour du tapis lecture Le Loup .
Magnifique objet de la Bibliothèque du Finistère, conçu pour raconter 4 albums de Mario Ramos publiés à l’École des Loisirs Loup, loup y es-tu ? C’est moi le plus fort, C’est moi le plus beau, C’est moi le plus malin.
Gratuit Pour les enfants de 0 à 3 ans 2 séances sur inscription à 10h et à 11h .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
