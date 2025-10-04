Bébé bouquine Médiathèque Aimé Césaire Bourg-en-Bresse

Bébé bouquine Médiathèque Aimé Césaire Bourg-en-Bresse samedi 4 octobre 2025.

Bébé bouquine Samedi 4 octobre, 10h30, 11h00 Médiathèque Aimé Césaire Ain

Dans la limite des places disponibles. Pour les 0-3 ans

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Des histoires à écouter, des comptines à fredonner, des images à savourer, des doigts à faire danser… En famille, les bébés vont se régaler !

Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand, Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 20 https://culture.bourgenbresse.fr/bibliotheque/mediatheque-cesaire https://www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse

