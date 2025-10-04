Bébé bouquine Médiathèque de Vaise – Marceline Desbordes-Valmore Lyon

Jusqu’à 3 ans

Début : 2025-10-04T10:15 – 2025-10-04T10:45

Fin : 2025-10-04T10:15 – 2025-10-04T10:45

Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à un moment de plaisir autour d’histoires et de comptines, pour rêver et s’émerveiller.

La médiathèque de Vaise est située place Valmy, en plein cœur du quartier de Vaise. Bâtiment de 3 600 m² construit sur 4 niveaux (2 500 m² ouverts au public), la médiathèque offre, depuis son ouverture en novembre 2000, trois espaces de bibliothèques, chargées de l'accueil du jeune public, des adultes et des personnes intéressées par le théâtre et les arts du spectacle. Des espaces de travail et de consultation Internet sont à la disposition du public.

