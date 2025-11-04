Bébé Bouquine Médiathèque Montfort-sur-Meu
Bébé Bouquine
Médiathèque 1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu
Début : 2025-11-04 10:00:00
fin : 2025-11-04 11:00:00
2025-11-04
Le mardi 4 novembre de 10h à 11h, la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu propose des lectures pour les tout-petits de 0 à 3ans.
Gratuit. Sur inscription. .
Médiathèque 1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
