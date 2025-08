Bébé Bouquine Médiathèque de Paimpol Paimpol

Médiathèque de Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 10:30:00

2025-09-27

Des images à savourer, des histoires à écouter, de la musique et des chansons à fredonner … Entre mots, mélodies et imaginaire, cette parenthèse poétique vous invite enfants et parents à rêver ensemble. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. .

Médiathèque de Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 97 06 92

