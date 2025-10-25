Bébé bouquine Médiathèque de Parthenay Parthenay

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tous les 3èmes samedis du mois (ou presque), retrouvez nos histoires pour petites oreilles. Des lectures interactives adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement.

Durée 45 min

Public de 0 à 3 ans avec accompagnateurs .

