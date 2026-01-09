Bébé bouquine Médiathèque de Parthenay Parthenay
samedi 21 février 2026.
Bébé bouquine
Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Tous les 3èmes samedis du mois (ou presque), retrouvez nos histoires pour petites oreilles. Des lectures interactives adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement.
Public de 0 à 3 ans avec accompagnateurs .
+33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
