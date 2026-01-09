Bébé bouquine Médiathèque de Parthenay Parthenay

Bébé bouquine

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Tous les 3èmes samedis du mois (ou presque), retrouvez nos histoires pour petites oreilles. Des lectures interactives adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement.

Public de 0 à 3 ans avec accompagnateurs .

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

