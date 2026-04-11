Bébé Bouquine Médiathèque de Plédéliac Plédéliac
Bébé Bouquine Médiathèque de Plédéliac Plédéliac mercredi 22 avril 2026.
Plédéliac
Bébé Bouquine
Médiathèque de Plédéliac 7 rue du 19 Mars Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 10:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Lecture animée pour les 0-3 ans Tous à la Ferme
Sur inscription .
Médiathèque de Plédéliac 7 rue du 19 Mars Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
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English :
L’événement Bébé Bouquine Plédéliac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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