Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bébé Bouquine Médiathèque de Plédéliac Plédéliac

Bébé Bouquine Médiathèque de Plédéliac Plédéliac mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Plédéliac

Adresse : 7 rue du 19 Mars

Ville : 22270 Plédéliac

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plédéliac

Bébé Bouquine

Médiathèque de Plédéliac 7 rue du 19 Mars Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 10:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Lecture animée pour les 0-3 ans Tous à la Ferme
Sur inscription   .

Médiathèque de Plédéliac 7 rue du 19 Mars Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébé Bouquine Plédéliac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Plédéliac (Côtes-d'Armor)