Bébé bouquine Quimperlé samedi 10 janvier 2026.
Médiathèque Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-10 10:30:00
2026-01-10
Lou et Laurinda racontent des histoires aux bébés !
Nous vous accueillons avec des livres et des comptines dans la salle d’heure du conte !
C’est quoi Bébé bouquine ?
Une fois par mois, deux bibliothécaires racontent des histoires et chantent des comptines aux bébés de 0 à 3 ans ! La séance dure environ 45 minutes. La thématique change à chaque fois. Un adulte accompagnant par famille. La participation à nos animations ne nécessite pas d’avoir une carte de médiathèque, elles sont ouvertes à tous.
Pour toute annulation, prévenez-nous par téléphone au 02.98.35.17.30 ou par mail cela nous permettra d’informer les personnes sur liste d’attente, merci ! .
Médiathèque Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40
