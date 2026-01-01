Bébé bouquine

Médiathèque Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Lou et Laurinda racontent des histoires aux bébés !

Nous vous accueillons avec des livres et des comptines dans la salle d’heure du conte !

C’est quoi Bébé bouquine ?

Une fois par mois, deux bibliothécaires racontent des histoires et chantent des comptines aux bébés de 0 à 3 ans ! La séance dure environ 45 minutes. La thématique change à chaque fois. Un adulte accompagnant par famille. La participation à nos animations ne nécessite pas d’avoir une carte de médiathèque, elles sont ouvertes à tous.

Pour toute annulation, prévenez-nous par téléphone au 02.98.35.17.30 ou par mail cela nous permettra d’informer les personnes sur liste d’attente, merci ! .

Médiathèque Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébé bouquine

L’événement Bébé bouquine Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS