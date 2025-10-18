Bébé bouquine Riec-sur-Bélon
Bébé bouquine Riec-sur-Bélon samedi 18 octobre 2025.
Bébé bouquine
Médiathèque Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Lectures, chansons, jeux de doigts, jeux…Un moment de partage et de découverte pour les tout-petits.
Jusqu’à 3 ans .
Médiathèque Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébé bouquine Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS