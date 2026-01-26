Bébé bouquine Riec-sur-Bélon
Bébé bouquine Riec-sur-Bélon samedi 21 février 2026.
Bébé bouquine
Médiathèque Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Lectures, chansons, jeux de doigts, jeux…Un moment de partage et de découverte pour les tout-petits.
Jusqu’à 3 ans .
Médiathèque Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébé bouquine Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-01-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS