Bébé bouquine Riec-sur-Bélon

Bébé bouquine

Médiathèque Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Lectures, chansons, jeux de doigts, jeux…Un moment de partage et de découverte pour les tout-petits.

Jusqu’à 3 ans .

Médiathèque Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

