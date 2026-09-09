UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Riec-sur-Bélon

Bébé bouquine Médiathèque Riec-sur-Bélon

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 Rue des Gentilshommes
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Bébé bouquine

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Lectures, chansons, jeux de doigts, jeux…Un moment de partage et de découverte pour les tout-petits.
Jusqu’à 3 ans.   .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébé bouquine Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Riec-sur-Bélon (Finistère)