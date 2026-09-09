Bébé bouquine Médiathèque Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Bébé bouquine

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Lectures, chansons, jeux de doigts, jeux…Un moment de partage et de découverte pour les tout-petits.

Jusqu’à 3 ans. .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

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English :

L’événement Bébé bouquine Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS