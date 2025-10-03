Bébé Bouquine Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon
Bébé Bouquine
Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Début : 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-10-03 11:00:00
2025-10-03
Des images à savourer, des histoires à écouter !
Cette animation est spécialement conçue pour les tout-petits, âgés de 0 à 3 ans.
Cette initiative vise à initier les enfants à l’univers magique des mots, des histoires et de la lecture. Une opportunité précieuse pour stimuler leur curiosité et développer leurs compétences linguistiques dès le plus jeune âge.
Ouvert à tous les enfants de moins de trois ans, accompagnés d’un adulte. .
Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79
