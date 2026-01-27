Bébé Bouquine Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon

Bébé Bouquine

Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Des images à savourer, des histoires à écouter !

Cette animation est spécialement conçue pour les tout-petits, âgés de 0 à 3 ans.

Cette initiative vise à initier les enfants à l’univers magique des mots, des histoires et de la lecture. Une opportunité précieuse pour stimuler leur curiosité et développer leurs compétences linguistiques dès le plus jeune âge.

Ouvert à tous les enfants de moins de trois ans, accompagnés d’un adulte. .

Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébé Bouquine

L’événement Bébé Bouquine Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon