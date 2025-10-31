Bébé bouquine Médiathèque Secondigny Secondigny

Bébé bouquine

Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Chaque premier mercredi du mois (ou presque), retrouvez les petites histoires pour petites oreilles. Des lectures interactives de livres adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens.

Public 0-3 ans et leurs accompagnateurs

Durée 45 minutes .

Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

English : Bébé bouquine

German : Bébé bouquine

Italiano :

Espanol : Bébé bouquine

L’événement Bébé bouquine Secondigny a été mis à jour le 2025-10-24 par CC Parthenay Gâtine