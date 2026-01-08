Bébé bouquine Médiathèque Secondigny Secondigny
Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres
Chaque premier mercredi du mois (ou presque), retrouvez les petites histoires pour petites oreilles. Des lectures interactives de livres adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens.
Public 0-3 ans et leurs accompagnateurs .
Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
