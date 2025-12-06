Bébé Bouquine spécial Noël Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax

Bébé Bouquine spécial Noël

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

20 mn pour éveiller les sens des tout-petits et les mettre en contact avec les livres.

Jusqu’à 4 ans. .

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68

English : Bébé Bouquine spécial Noël

German : Bébé Bouquine spécial Noël

Italiano :

Espanol : Bébé Bouquine spécial Noël

L’événement Bébé Bouquine spécial Noël Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grand Dax