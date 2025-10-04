Bébé bouquine spécial « Swing ! » Bibliothèque Louis Aragon Amiens

gratuit, 0-3 ans, sur inscription

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Un moment doux moment de découverte pour les bébés : lectures d’histoires, jeux de doigts et exploration du livre sous toutes ses formes. Une parenthèse sensorielle pour éveiller la vue, l’ouïe et le toucher, dans un espace confortable pensé pour les besoins des plus petits.

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

Amiens-Métropole