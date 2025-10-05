BEBE CONCERT – AMADEUS – SALLE GAVEAU Paris

CONCERTO EN FA MINEUR PRÉSENTE : BEBE CONCERT – AMADEUSStyle ou Genre : Musique classique / Be´be´ Concert Dimanche 5 octobre 2025 I 10h – 11h15 Titre : AmadeusInterprètes :Hugues Borsarello, direction et violon soloOrchestre LamoureuxProgramme : Extraits d’œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart L’ « enfant prodige » Wolfgang Amadeus Mozart a compose´ ses premie`res œuvres a` six ans et son premier ope´ra a` onze ans ! De´couvrez quelques-uns de ses plus beaux morceaux avec les musiciens de l’Orchestre Lamoureux.Dure´e : 30 minutes

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75