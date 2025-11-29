Bébé concert – Le piano de Chopin Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
Bébé concert – Le piano de Chopin Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS samedi 29 novembre 2025.
Lors de ce Bébé Concert, vous pourrez entendre des extraits de deux chefs-d’œuvre incontournables du répertoire romantique :
– le Concerto pour piano n°1 en mi mineur, opus 11,
– le Concerto pour piano n°2 en fa mineur, opus 21.
Une invitation à plonger dans l’univers poétique et émouvant de Chopin.
L’Orchestre Lamoureux
Piano :
Paul Montag
Présentation et Direction : Hugues Borsarello
Durée : 30 min
Entrée gratuite sur réservation – concert adressé plus particulièrement pour les moins de 5 ans et leurs parents
Laissez-vous enchanter par les douces mélodies du plus célèbre des compositeurs pour piano, Frédéric Chopin, interprétées avec sensibilité et virtuosité.
Le samedi 29 novembre 2025
de 11h00 à 11h30
gratuit
Ce concert se déroulera au GRAND STUDIO DU CONSERVATOIRE.
Sous réserve de places disponibles, il convient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous :
Public adultes. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-29T12:00:00+01:00
fin : 2025-11-29T12:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T11:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS