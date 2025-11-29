Bébé concert – Le piano de Chopin Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Lors de ce Bébé Concert, vous pourrez entendre des extraits de deux chefs-d’œuvre incontournables du répertoire romantique :

– le Concerto pour piano n°1 en mi mineur, opus 11,

– le Concerto pour piano n°2 en fa mineur, opus 21.

Une invitation à plonger dans l’univers poétique et émouvant de Chopin.

L’Orchestre Lamoureux

Piano :

Paul Montag

Présentation et Direction : Hugues Borsarello

Durée : 30 min

Entrée gratuite sur réservation – concert adressé plus particulièrement pour les moins de 5 ans et leurs parents

Laissez-vous enchanter par les douces mélodies du plus célèbre des compositeurs pour piano, Frédéric Chopin, interprétées avec sensibilité et virtuosité.

Le samedi 29 novembre 2025

de 11h00 à 11h30

gratuit

Ce concert se déroulera au GRAND STUDIO DU CONSERVATOIRE.

Sous réserve de places disponibles, il convient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous :

Public adultes. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T12:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T12:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T11:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS