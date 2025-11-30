BEBE CONCERT – LE PIANO DE CHOPIN – SALLE GAVEAU Paris

BEBE CONCERT – LE PIANO DE CHOPIN – SALLE GAVEAU Paris dimanche 30 novembre 2025.

BEBE CONCERT – LE PIANO DE CHOPIN Début : 2025-11-30 à 11:15. Tarif : – euros.

CONCERTO EN FA MINEUR PRÉSENTE : BEBE CONCERT – LE PIANO DE CHOPINStyle ou Genre : Musique classique / Be´be´ ConcertDimanche 30 novembre 2025 I 10h – 11h15 – 15h – 16h15Titre : Le piano de chopinInterprètes : Direction : Hugues BorsarelloPiano : Paul Montag Orchestre LamoureuxLaissez-vous enchanter par les douces mélodies du plus célèbre des compositeurs pour piano, Frédéric Chopin, interprétées avec sensibilité et virtuosité par le pianiste Paul Montag. Lors de ce Bébé Concert, vous pourrez entendre des extraits de deux chefs-d’œuvre incontournables du répertoire romantique : le Concerto pour piano n°1 en mi mineur, opus 11, et le Concerto pour piano n°2 en fa mineur, opus 21. Une invitation à plonger dans l’univers poétique et émouvant de Chopin avec l’Orchestre Lamoureux.Dure´e : 30 min

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75