BEBE CONCERT NOUVEL AN – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

BEBE CONCERT NOUVEL AN Début : 2026-01-25 à 10:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BEBE CONCERT NOUVEL ANCe Bébé Concert du Nouvel An est inspiré de celui donné traditionnellement à Vienne chaque année depuis 1939, dans une version Lamoureux. Plongeons dans l’effervescence musicale avec ce programme où la grâce du ballet classique se mêle au rythme effréné des marches militaires et rencontre la vivacité des danses françaises et des valses viennoises.Une belle occasion de découvrir l’univers envoûtant de Johann Strauss II, le roi de la valse autrichienne. De la Bauern Polka, grand succès en Russie, à la célèbre valse Le beau Danube bleu, souvent offerte en apothéose lors du concert viennois du Nouvel An, chaque note nous transporte dans une symphonie de légèreté et de grâce.Une célébration vibrante pour débuter l’année en beauté !

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92