UN AMERICAIN A PARIS – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

UN AMERICAIN A PARIS – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt samedi 22 novembre 2025.

UN AMERICAIN A PARIS Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : UN AMERICAIN A PARISUn Américain à Paris – Orchestre LamoureuxTexte de présentation de l’évènement :Paris, ville éternelle et véritable carrefour des cultures, a toujours été un terrain fertile pour l’inspiration des musiciens venus de tous horizons.Le passage de Mozart à Paris à l’âge de 22 ans est motivé par la volonté d’y faire entendre sa musique et de faire connaître son nom. Ce jeune prodige, déjà animé de rêves et d’ambitions, compose durant ce séjour sa Symphonie No. 31, une œuvre brillante et contrastée.Gershwin, quant à lui, vient à Paris dans l’espoir d’y puiser de nouvelles inspirations. Il compose alors son chef-d’œuvre symphonique Un Américain à Paris, une fresque qui dépeint la frénésie de la capitale dans les années 1920, mêlant le son des klaxons aux rythmes du jazz et aux musiques populaires qui sont la signature du compositeur.Avec son Concerto pour Marimba, Vibraphone et orchestre, le méridional Darius Milhaud fait le chemin inverse en convoquant pour un seul interprète deux instruments issus des musiques sud-américaines et du jazz. Cette pièce virtuose, créée aux États-Unis, est l’occasion pour l’Orchestre Lamoureux d’accueillir pour la première fois la percussionniste Adélaïde Ferrière.Texte d’accroche : Paris, carrefour musical intemporel, a inspiré Mozart, Gershwin et Milhaud, dont les œuvres résonnent encore entre classicisme, jazz et modernité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92