Bébé cosi salle de danse La Coquille

Bébé cosi

salle de danse Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

On installera des poufs, des couvertures toutes douces et d’autres bricoles pour que les bébés se sentent bien, comme à la maison et on leur racontera des histoires autour de la famille (Parents, frères, sœurs, animaux de compagnie) le tout dans une ambiance chaleureuse .

On installera des poufs, des couvertures toutes douces et d’autres bricoles pour que les bébés se sentent bien, comme à la maison et on leur racontera des histoires autour de la famille (Parents, frères, sœurs, animaux de compagnie) le tout dans une ambiance chaleureuse . .

salle de danse Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébé cosi

We’ll set up poufs, soft blankets and other odds and ends to make babies feel at home , and we’ll tell them stories about the family (parents, brothers, sisters, pets), all in a warm atmosphere.

L’événement Bébé cosi La Coquille a été mis à jour le 2026-02-05 par Isle-Auvézère