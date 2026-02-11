Bébé cosi salle de danse La Coquille
Bébé cosi salle de danse La Coquille jeudi 5 mars 2026.
Bébé cosi
salle de danse Bibliothèque La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
On installera des poufs, des couvertures toutes douces et d’autres bricoles pour que les bébés se sentent bien, comme à la maison et on leur racontera des histoires autour de la famille (Parents, frères, sœurs, animaux de compagnie) le tout dans une ambiance chaleureuse .
On installera des poufs, des couvertures toutes douces et d’autres bricoles pour que les bébés se sentent bien, comme à la maison et on leur racontera des histoires autour de la famille (Parents, frères, sœurs, animaux de compagnie) le tout dans une ambiance chaleureuse . .
salle de danse Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébé cosi
We’ll set up poufs, soft blankets and other odds and ends to make babies feel at home , and we’ll tell them stories about the family (parents, brothers, sisters, pets), all in a warm atmosphere.
L’événement Bébé cosi La Coquille a été mis à jour le 2026-02-05 par Isle-Auvézère