Bébé et Doudou, Glob Théâtre, Bordeaux

Solenn Denis et Erwan Daouphars | Collectif Denisyak

Doudou aime Bébé. Sa sincérité est indiscutable. Mais il ne sait aimer sans posséder et soumettre l’autre à ses volontés. C’est son petit script d’homme et il le suit, banalement, comme des milliers de milliers d’hommes. Bébé est folle de Doudou et trouve tout ça normal. C’est son petit script à elle, la docilité et la compréhension toute féminine. Les situations ici sont tellement éculées qu’on ne se méfie de rien. Mais, peu à peu, naviguant de l’amour à la sidération, en passant par le syndrome d’accommodation à la douleur, par les larmes et la peur qui deviennent routine, Bébé finit par réaliser l’emprise. Finira-t-elle par se défaire du fardeau mortifère d’être une femme soumise aux désirs et à la jalousie d’un homme – que l’on confondu si souvent avec l’amour ? Et si Bébé quittait Doudou, pourra-t-il l’accepter ? Si Doudou ne peut pas vivre sans Bébé, la laissera-t-il vivre sans lui ? La laissera-t-il vivre ? La laissera-t-il seulement en vie ?

