Bébé fermier – Buchy, 9 juin 2025 10:00, Buchy.

Seine-Maritime

Bébé fermier 2139 Route de la Gare Buchy Seine-Maritime

Début : 2025-06-09 10:00:00

fin : 2025-06-09 11:30:00

2025-06-09

Dessine-moi un mouton, vous accueille pour plusieurs ateliers

Les ateliers durent 1h30 environ. Tarif unique de 15€ par enfant. Un accompagnant gratuit, 5€ par adulte supplémentaire.

Les frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés payent leur place et participent à l’atelier également.

Pensez aux vêtements qui ne craignent pas, et des chaussures adaptées ! Vous venez dans une ferme où les animaux vivent dehors toute l’année ! ​En cas de pluie ponctuelle, l’atelier est maintenu.

Bébés Fermiers (8 mois 2 ans)

Auprès des animaux, les touts petits feront un tas de découvertes les bruits des animaux, les différentes odeurs, les différentes textures des animaux, de leur nourriture et de leur environnement.

Il se familiarisera avec un environnement différent, idéal pour son éveil et passera un merveilleux moment de partage avec ses parents, ses grands-parents …

2139 Route de la Gare

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Bébé fermier

Draw me a sheep, welcomes you to several workshops

Workshops last about 1h30. Single fee of 15? per child. One accompanying adult free, 5? per additional adult.

Younger or older siblings pay their own way and take part in the workshop too.

Don’t forget sturdy clothes and suitable footwear! You’ve come to a farm where the animals live outside all year round… In the event of occasional rain, the workshop will continue.

Baby Farmers (8 months 2 years)

With the animals, the little ones will make a whole host of discoveries: animal noises, different smells, the different textures of animals, their food and their environment.

They’ll become familiar with a different environment, ideal for their development, and spend a wonderful moment sharing with their parents, grandparents…

German :

Dessine-moi un mouton, empfängt Sie zu mehreren Workshops

Die Workshops dauern etwa 1,5 Stunden. Der Preis beträgt 15? pro Kind. Eine Begleitperson ist frei, jeder weitere Erwachsene zahlt 5 ?

Jüngere oder ältere Geschwister bezahlen ihren Platz und nehmen ebenfalls am Workshop teil.

Denken Sie an unempfindliche Kleidung und geeignetes Schuhwerk! Sie kommen auf einen Bauernhof, auf dem die Tiere das ganze Jahr über im Freien leben. Bei Regen findet der Workshop statt.

Bauernbabys (8 Monate 2 Jahre)

Bei den Tieren machen die Kleinsten eine Menge Entdeckungen: die Geräusche der Tiere, die verschiedenen Gerüche, die unterschiedlichen Texturen der Tiere, ihrer Nahrung und ihrer Umgebung.

Es wird sich mit einer anderen Umgebung vertraut machen, die ideal für sein Erwachen ist, und eine wunderbare gemeinsame Zeit mit seinen Eltern, Großeltern …

Italiano :

Disegnami una pecora vi dà il benvenuto a diversi workshop

I laboratori durano circa 1 ora. Costo unico di € 15 per bambino. Un adulto accompagnatore è gratuito, 5 € per ogni altro adulto.

I fratelli e le sorelle più piccoli o più grandi pagano il biglietto e partecipano al laboratorio.

Non dimenticate l’abbigliamento protettivo e le calzature adatte! Venite in una fattoria dove gli animali vivono all’aperto tutto l’anno… In caso di pioggia occasionale, il laboratorio continuerà.

Baby contadini (8 mesi 2 anni)

Con gli animali, i più piccoli faranno tante scoperte: i suoni degli animali, i diversi odori, le diverse consistenze degli animali, il loro cibo e il loro ambiente.

Familiarizzeranno con un ambiente diverso, ideale per l’apprendimento precoce, e si divertiranno a condividerlo con i genitori, i nonni, ecc.

Espanol :

Dibújame una oveja le da la bienvenida a varios talleres

Los talleres duran alrededor de una hora y media. Tarifa única de 15? por niño. Un adulto acompañante gratis, 5? por adulto adicional.

Los hermanos pequeños o mayores pagan su entrada y también participan en el taller.

¡No olvides ropa protectora y calzado adecuado! Vienes a una granja donde los animales viven al aire libre todo el año!… En caso de lluvia ocasional, el taller continuará.

Bebés granjeros (8 meses 2 años)

Con los animales, los más pequeños harán un sinfín de descubrimientos: los sonidos de los animales, los diferentes olores, las diferentes texturas de los animales, su alimentación y su entorno.

Se familiarizarán con un entorno diferente, ideal para el aprendizaje temprano, y pasarán un rato estupendo compartiendo con sus padres, abuelos, etc.

