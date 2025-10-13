Bébé gym Arès

Bébé gym Arès lundi 13 octobre 2025.

Bébé gym

Arès Gironde

Tarif : 4€

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-13

2025-10-13

Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur

de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix,

psychomotricienne diplômée d’état.

Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€

Inscription obligatoire. Renseignements au 06 66 29 26 35.

Lieu domaine des lugées, village des associations. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35

