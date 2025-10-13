Bébé gym Arès
Bébé gym Arès lundi 13 octobre 2025.
Bébé gym
Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-13
Date(s) :
2025-10-13
Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur
de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix,
psychomotricienne diplômée d’état.
Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€
Inscription obligatoire. Renseignements au 06 66 29 26 35.
Lieu domaine des lugées, village des associations. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35
English : Bébé gym
German : Bébé gym
Italiano :
Espanol : Bébé gym
L’événement Bébé gym Arès a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Arès