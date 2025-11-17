Bébé Gym Arès
Bébé Gym
Dojo Arès Gironde
Début : 2025-11-17 09:15:00
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne diplômée d’Etat. Atelier à 9h15 et 10h15.
Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€. Inscription obligatoire. .
Dojo Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35
