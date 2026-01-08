Bébé gym Arès
Bébé gym Arès lundi 2 février 2026.
Bébé gym
Arès Gironde
Tarif : 4€
Date : lundi 2 février 2026
Début : 2026-02-02 09:15:00
fin : 2026-02-02
Date(s) :
2026-02-02 2026-02-16
Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur
de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix,
psychomotricienne diplômée d’état.
Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€
Inscription obligatoire.
Renseignements au 06 66 29 26 35.
Lieu dojo. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35
English : Bébé gym
