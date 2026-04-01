Bébé lecteur Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Beaussais-sur-Mer

Bébé lecteur

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24 11:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Il n’y a pas d’âge pour commencer les histoires !

Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits, car les livres c’est bon pour les bébés !

Venez partager un temps de découverte et de lecture ! C’est également un moment de rencontre pour les assistant.e.s maternel.le.s, les parents et grands-parents. Au programme une animation de 15 minutes (une histoire avec en soutien un kamishibaï, musique, tapis-de lecture…), suivi d’un temps pour le prêt de livres dédiés aux enfants.

De 7 mois à 3 ans

Sur inscription .

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

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English :

L’événement Bébé lecteur Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme