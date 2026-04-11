La Châtaigneraie

Bébé Lecteur

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Douceur et émotions à la Vendéthèque de La Châtaigneraie

Découvrez des histoires riches en couleurs et en émotions.

Un moment magique spécialement adapté pour les tout-petits de 0 à 4 ans.

Animation gratuite, sur inscription au 02 51 53 66 40 ou par mail arantelle@vendee.fr . .

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

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English :

Sweetness and emotion at the Vendéthèque in La Châtaigneraie

L’événement Bébé Lecteur La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin