Bébé Lecteur La Châtaigneraie
Bébé Lecteur La Châtaigneraie vendredi 17 avril 2026.
La Châtaigneraie
Bébé Lecteur
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18
Douceur et émotions à la Vendéthèque de La Châtaigneraie
Découvrez des histoires riches en couleurs et en émotions.
Un moment magique spécialement adapté pour les tout-petits de 0 à 4 ans.
Animation gratuite, sur inscription au 02 51 53 66 40 ou par mail arantelle@vendee.fr . .
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
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English :
Sweetness and emotion at the Vendéthèque in La Châtaigneraie
L’événement Bébé Lecteur La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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