Bébé lecteur Montrem

Bébé lecteur Montrem
Bébé lecteur Montrem mercredi 15 octobre 2025.
Bébé lecteur
Bibliothèque Charlotte Delbo Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Moment privilégié autour du livre pour les 0/3 ans non scolarisés et 1 adulte accompagnant.
Gratuit.
9h15-11h, bibliothèque Charlotte Delbos Delbos 05 53 54 90 37 (mardi après-midi, mercredi matin, samedi matin)
Bibliothèque Charlotte Delbo Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 90 37
English : Bébé lecteur
A special time with books for 0/3-year-olds not attending school and 1 accompanying adult.
Free admission.
9.15-11am, Charlotte Delbos Delbos library 05 53 54 90 37 (Tuesday afternoons, Wednesday mornings, Saturday mornings)
German : Bébé lecteur
Ein besonderer Moment rund um das Buch für Kinder von 0 bis 3 Jahren, die noch nicht eingeschult sind, und eine erwachsene Begleitperson.
Kostenlos.
9:15-11:00 Uhr, Bibliothek Charlotte Delbos Delbos 05 53 54 90 37 (Dienstag Nachmittag, Mittwoch Vormittag, Samstag Vormittag)
Italiano :
Un momento speciale con i libri per i bambini da 0 a 3 anni che non frequentano la scuola e 1 adulto accompagnatore.
Ingresso libero.
dalle 9.15 alle 11, biblioteca Charlotte Delbos 05 53 54 90 37 (martedì pomeriggio, mercoledì mattina, sabato mattina)
Espanol : Bébé lecteur
Un tiempo especial con libros para niños de 0 a 3 años no escolarizados y 1 adulto acompañante.
Entrada gratuita.
9.15-11 h, biblioteca Charlotte Delbos Delbos 05 53 54 90 37 (martes por la tarde, miércoles por la mañana, sábados por la mañana)
L’événement Bébé lecteur Montrem a été mis à jour le 2025-10-02 par Vallée de l’Isle en Périgord