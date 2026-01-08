Bébé lecteur Montrem

Bébé lecteur Montrem
Bébé lecteur Montrem mercredi 14 janvier 2026.
Bébé lecteur
Bibliothèque Charlotte Delbo Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Moment privilégié autour du livre pour les 0/3 ans non scolarisés et 1 adulte accompagnant.
Gratuit.
9h15-11h, bibliothèque Charlotte Delbos Delbos 05 53 54 90 37 (mardi après-midi, mercredi matin, samedi matin)
Moment privilégié autour du livre pour les 0/3 ans non scolarisés et 1 adulte accompagnant.
Gratuit.
9h15-11h, bibliothèque Charlotte Delbos Delbos 05 53 54 90 37 (mardi après-midi, mercredi matin, samedi matin) .
Bibliothèque Charlotte Delbo Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 90 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A special time with books for 0/3-year-olds not attending school and 1 accompanying adult.
Free admission.
9.15-11am, Charlotte Delbos Delbos library 05 53 54 90 37 (Tuesday afternoons, Wednesday mornings, Saturday mornings)
L’événement Bébé lecteur Montrem a été mis à jour le 2026-01-06 par Vallée de l’Isle en Périgord