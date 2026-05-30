BÉBÉ LECTEUR Sauvian
BÉBÉ LECTEUR Sauvian samedi 30 mai 2026.
Sauvian
BÉBÉ LECTEUR
17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-24
Dans une ambiance cosy, venez découvrir de nouvelles histoires et comptines avec bébé.
Au cours de 2 sessions, une, contée par Anaïs et une autre, signée par Emilie Bruyant, vos bébés pourront découvrir des histoires et comptines, dans une ambiance cosy ! De 6 mois à 3 ans. Sur inscription. .
17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BÉBÉ LECTEUR
Come and discover new stories and rhymes with baby in a cosy atmosphere.
L’événement BÉBÉ LECTEUR Sauvian a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
À voir aussi à Sauvian (Hérault)
- GALA DE DANSE DE SAUVIAN LOISIRS Sauvian 14 juin 2026
- CAFÉ LITT’ Sauvian 17 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Sauvian 20 juin 2026
- COURS DÉCOUVERTE DE LINE DANSE Sauvian 23 juin 2026
- SOIRÉES DE LA VIGNE AU VERRE Sauvian 10 juillet 2026