Sauvian

BÉBÉ LECTEUR

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-24

Dans une ambiance cosy, venez découvrir de nouvelles histoires et comptines avec bébé.

Au cours de 2 sessions, une, contée par Anaïs et une autre, signée par Emilie Bruyant, vos bébés pourront découvrir des histoires et comptines, dans une ambiance cosy ! De 6 mois à 3 ans. Sur inscription. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

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English : BÉBÉ LECTEUR

Come and discover new stories and rhymes with baby in a cosy atmosphere.

L’événement BÉBÉ LECTEUR Sauvian a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34