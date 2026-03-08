BÉBÉ LECTEUR Villeneuve-lès-Béziers

BÉBÉ LECTEUR

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

L’animation Bébé lecteur invite les enfants dès 1 an, à découvrir le plaisir de la lecture.

Bébé lecteur permet aux tout-petits de découvrir les livres dès le plus jeune âge. Accompagnés d’un adulte, les enfants explorent histoires, images et sons dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Un temps de partage favorisant l’éveil, l’imaginaire et le lien parent-enfant.

A partir d’un ans. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

English :

The Bébé lecteur event invites children aged 1 and over to discover the pleasure of reading.

