Bébé lecteurs Médiathèque Arinthod

Bébés lecteurs le vendredi 28 novembre à 10h à la médiathèque d’Arinthod.

Tout-petits de 0 à 3 ans Gratuit Sur inscription Avec Alexandrine (Relais Petite Enfance d’Orgelet) .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté rpe.orgelet@mutualite-39.fr

