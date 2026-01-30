Bébé lecteurs Bibliothèque Hénon
Bébé lecteurs Bibliothèque Hénon mercredi 18 mars 2026.
Bébé lecteurs
Bibliothèque 6 Rue de l’Armel Hénon Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-18 10:30:00
fin : 2026-03-18 11:15:00
2026-03-18
Éveil au langage et à l’écoute, découverte du livre comme source de plaisir, développement de l’imaginaire, premiers temps de socialisation, création de repères rassurants, découverte de livres adaptés à l’âge, conseils et échanges autour de la lecture et lien avec la bibliothèque dès le plus jeune âge !
Places limitées. .
Bibliothèque 6 Rue de l'Armel Hénon 22150 Côtes-d'Armor Bretagne
