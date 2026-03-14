Bébé lecteurs Rue Jean Renou La Réole

Bébé lecteurs

Rue Jean Renou Médiathèque La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez profiter de la Semaine de la Petite Enfance avec un programme plein d’activités du 16 au 22 mars 2026. Le Relais Petite Enfance du Réolais en Sud Gironde et ses partenaires vous invitent à partager une semaine riche en découvertes, en échanges et en moments privilégiés avec vos enfants . Samedi 21 Mars rendez-vous à la médiathèque pour une matinées de lectures de contes et de jeux. .

Rue Jean Renou Médiathèque La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 71 55 contact@reolaisensudgironde.fr

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English : Bébé lecteurs

L’événement Bébé lecteurs La Réole a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers